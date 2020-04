Consiglio in teleconferenza senza i sardisti per il voto sul bilancio Oristano: il Psd’Az conferma l’astensione, i consiglieri di Fratelli d’Italia ci saranno

Il gruppo del Partito Sardo d’Azione di Oristano non prenderà parte alla prossima riunione del Consiglio comunale, convocata in remoto per martedì 5 maggio per discutere dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. Lo ha reso noto il capogruppo Danilo Atzeni, che già la scorsa settimana aveva avanzato perplessità circa la modalità di svolgimento in remoto e ora consiglia la convocazione della riunione di consiglio nella sala dell’Hospitalis Sancti Antoni.

“Tale modo di operare, impedendo di fatto ai consiglieri eletti di svolgere le proprie funzioni, è indice di scarsa trasparenza e correttezza amministrativa”, scrive Atzeni, portando a esempio il comune di Sassari, “epicentro della crisi pandemica con 817 casi di positività al covid-19”, dove, “la commissione bilancio si è regolarmente riunita, senza utilizzare la modalità remoto, dando cosi avvio alla ripresa delle consuete attività amministrative”.

“Alla data del 23 aprile, la provincia di Oristano ha censito 52 casi di positività al covid-19; dei 18 casi accertati a Oristano, 10 sono risultati guariti”, scrive ancora Danilo Atzeni, contestando al sindaco Andrea Lutzu e al presidente del consiglio, Antonio Franceschi, la riunione fisica dei presidenti dei capigruppo nel mese di marzo, “in piena emergenza covid-19″. Atzeni chiede conto al sindaco anche della sua presenza durante le consegne di derrate alimentari o delle mascherine porta a porta.

“Senza alcuna vena polemica o sarcastica”, conclude Atzeni, “ma con mero spirito collaborativo, mi permetto di suggerire di convocare le prossime sedute del consiglio comunale, se non ritenesse idonea la sala di Palazzo degli Scolopi, presso la sala Hospitalis Sancti Antoni”.

Hanno annunciato, invece, la loro partecipazione alla seduta in teleconferenza i consiglieri di Fratelli d’Italia, Giuseppe Puddu, Fulvio Deriu e Lorenzo Pusceddu, spiegando come “in un momento così complesso, gli amministratori abbiano il dovere di attuare tutte le azioni necessarie a fronteggiare la ripresa, per il bene della città e conseguentemente di tutti i cittadini maggiormente colpiti dalle decisioni intraprese, per limitare il diffondersi dell’evento epidemiologico in essere”.

I tre consiglieri di FdI hanno anche rimarcato il “grande lavoro svolto dalla Giunta comunale, ritenendo che l’inerzia amministrativa, palesemente dichiarata sulla stampa nei giorni scorsi da alcune forze politiche, rappresenti un mero sottrarsi alle responsabilità morali ed amministrative, che un rappresentante delle istituzioni deve perseguire per il bene dell’intera collettività”.

“Rimanendo garanti del senso di responsabilità”, scrivono infine i tre consiglieri, “saranno promosse tutte le iniziative atte a sostenere quanto già concretizzato dalla Giunta Comunale, contribuendo a fornire ogni più ampio supporto nell’interesse dell’intera cittadinanza”.

Il Consiglio comunale è stato convocato in seduta telematica per martedì 5 maggio, alle 18, e, in eventuale prosecuzione o seconda convocazione per giovedì, 7 maggio, con inizio sempre alle 18.

All’ordine del giorno oltre l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e l’aggiornamento documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, anche la conferma dei criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in regime di emergenza Covid-19.

Lunedì, 27 aprile 2020

L'articolo Consiglio in teleconferenza senza i sardisti per il voto sul bilancio sembra essere il primo su LinkOristano.it.