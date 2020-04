Parrucchieri ed estetisti disperati: “Non reggeremo un altro mese”

“Questi nostri artigiani sono stati i primi a essere stati bloccati dalle misure contro il contagio da coronavirus”, spiegano Matzutzi e Serra, “hanno rigorosamente tenuto abbassate le serrande, continuando a pagare dipendenti e fornitori, saldando affitti e bollette. Ricordiamo come il settore in questi 2 mesi abbia già registrato un calo del giro d’affari di circa 50 milioni di euro”.

“L’annunciata, probabile, riapertura del settore del benessere e dei servizi alla persona solo dal 1° giugno è incomprensibile e inaccettabile. In Sardegna, acconciatori, estetisti e operatori della pedicure e manicure sono sull’orlo del fallimento e non potranno sostenere un altro mese di serrata”. Antonio Matzutzi e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, sono durissimi e molto preoccupati, visto il calendario delle riaperture annunciato dal Governo.

In questi due mesi, Confartigianato Benessere ha elaborato e presentato al Governo proposte dettagliate su come tornare a svolgere queste attività, osservando scrupolosamente le indicazioni delle autorità

sanitarie su distanziamento, dispositivi di protezione individuale, pulizia, sanificazione. “Suggerimenti molto pesanti e fortemente penalizzanti per le possibilità di ricavo delle imprese”, sottolineano i rappresentanti di Confartigianato, “ma sottoscritte dal settore pur di ripartire. Per tutta risposta, il Governo non ha dato alcuna risposta”.

Che cosa la categoria potrebbe fare in più dal 1° giugno in termini di sicurezza? Non si capisce. “La situazione per il settore è pesantissima e sono tante le attività che rischiano di non avere la forza per riaprire o che purtroppo dovranno lasciare a casa il personale”, attaccano Antonio Matzutzi e Daniele Serra. “Siamo stati responsabili e lo saremo sempre, ma tutto questo è ingiusto e non possiamo permetterlo”.

“La prospettiva di un altro mese di fermo obbligato non possiamo accettarla passivamente, tantomeno in silenzio. Nelle prossime ore, la categoria sarà riunita in videoconferenza per studiare iniziative sia

per manifestare al Governo il malessere del settore, sia per formulare ulteriori azioni e iniziative che possano sbloccare la situazione”.

Confartigianato Imprese ricorda che in Sardegna sono 3.384 le imprese del settore; di queste ben 2.886 sono imprese artigiane, che offrono servizi di acconciatura, manicure, pedicure e trattamenti estetici grazie anche ai 5.124 addetti, per un giro d’affari annuo di circa 523 milioni di euro. La spesa media mensile delle famiglie sarde per servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza è di 61 euro al mese, equivalenti a 732 euro all’anno.

Lunedì, 27 aprile 2020

