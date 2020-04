Coronavirus: riaperture e ripartenze. Cosa prevede il calendario della Fase 2

Coronavirus: riaperture e ripartenze. Ecco cosa prevede il calendario della Fase 2

Ci si può spostare un po’ di più, ma resta l’autocertificazione

Si allentano i divieti per l’emergenza coronavirus. Questa sera il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha annunciato il cronoprogramma della cosiddetta Fase 2.

Dal 4 maggio consentite le visite ai parenti, ma nel rispetto delle distanze e con le mascherine. No a ritrovi di famiglia. Consentiti anche gli spostamenti per regione, ma per visite mirate. Sì agli accessi ai parchi, ma contingentati.

“La ‘fase due’ “non è un liberi tutti. Ci sarà comunque sempre bisogno di un motivo di spostarsi” e quindi “dell’autocertificazione”, ha detto il premier Giuseppe Conte, evidenziando che con più 37,5 febbre si deve stare a casa.

Le riaperture. Dal 4 maggio riaprono i cantieri pubblici. Sarà consentita attività di ristorazione con asporto ma nessun assembramento. Bisognerà mettersi in fila e si entrerà uno alla volta e il cibo si consumerà non nel posto di ristoro”.

Il 18/5 aprono musei e il commercio al dettaglio, riprendono anche gli allenamenti delle formazioni sportive.

“Il 1° giugno vorremo riaprire i bar, le ristorazioni, centri estetici e parrucchieri”, ha spiegato ancora il presidente del Consiglio presentando la ‘fase due’.

Ancora non saranno possibili le celebrazioni religiose, ma dal 4 maggio ci sarà la possibilità di celebrare i funerali alla presenza al massimo di 15 congiunti.

I dettagli. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: ‘sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Così nella bozza del nuovo Dpcm sulla ‘fase due’.

“I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante”. Così nella bozza del dpcm sulla ‘fase due’.

”E’ fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”, si legge nel documento. “E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”, si legge ancora.

“L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto” delle misure di sicurezza, “nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato”.

Il nuovo Dpcm sulla fase 2 prevede misure “dal 4 maggio 2020″ la cui efficacia è valida fino al 17 maggio 2020”. E’ quanto si legge nella bozza del provvedimento .

Mascherine. Prezzo massimo di vendita consentito 50 centesimi.

Scuola. La riaperture delle scuole non avverrà prima del mese di settembre, col prossimo anno scolastico.

Domenica, 26 aprile 2020

