Ristoranti, pizzerie e bar in Italia chiusi al pubblico sino al primo giugno: dal 4 maggio potranno vendere d’asporto

Ristoranti, pizzerie e bar in Italia chiusi al pubblico sino al primo giugno, di fatto per altre cinque settimane: dal 4 maggio potranno vendere d’asporto. Ecco le nuove regole annunciate oggi dal premier Conte, pronto il nuovo decreto: bar e ristoranti resteranno chiusi alle tavolate sino al primo giugno, dal 4 maggio potranno però vendere cibo d’asporto, con un solo cliente per volta, paste e piatti fumanti dovranno però essere mangiati a casa e non in strada. Conte lo ha spiegato nei dettagli durante la conferenza stampa di oggi, c’è dunque un rinvio per le riaperture rispetto alle date inizialmente previste (per bar e ristoranti si era ipotizzato il 18 maggio). “Si dovrà entrare uno alla volta – ha annunciato Conte -,rispettando la fila, le distanze, con i dispositivi di protezione”. In fila per il cibo con le mascherine, per poi mangiare a casa.

