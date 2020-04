Conte: “Scuole chiuse sino a settembre, altrimenti riesploderebbe il virus: esami di persona”. Conte annuncia come e quando ripartiranno le scuole in tutta Italia: “La ministra Azzolina sta lavorando per fare riaprire le scuole a settembre nel miglior modo possibile e in condizioni di sicurezza. L’attività a didattica sta funzionando mediamente bene e a tutti va il mio ringraziamento. “Ora bisognerà decidere sugli esami di Stato: si farà di tutto per consentire l’esame a tutti gli studenti in presenza, in conferenza personale. Abbiamo assunto l’impegno di fare svolgere i concorsi per assumere 24mila insegnanti precari, nell’interesse dell’offerta didattica che va potenziata. E’ chiaro che ci saranno difficoltà per le famiglie con le scuole chiuse: ci sarà il congedo straordinario e il bonus baby sitter, per creare un circuito di solidarietà”.

