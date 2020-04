Coronavirus in Italia, calano nettamente i morti ma aumentano nuovamente i positivi rispetto ai guariti

Coronavirus in Italia, calano i morti ma a sorpresa aumentano nuovamente i positivi rispetto ai guariti. Numeri a due facce nel bollettino di oggi: i morti in campo nazionale scendono a 260, ma salgono di 256 unità i contagiati in Italia al virus rispetto alle persone guarite, in una curva che continua ad essere altalenante. Rispetto a ieri ci sono 150 morti in meno, e questo è il dato più positivo: dal 10 marzo ad oggi non era stato mai così basso il numero delle persone decedute. Oggi ci sono state 1808 persone guarite e dimesse dagli ospedali in Italia, meno di ieri che erano state oltre 2200. I pazienti ricoverati sono 93 in meno, ieri erano stati 71.

I nuovi positivi sono stati 2324 contro i 2357 di ieri, quindi la crescita di fatto è stabile. Ma siccome oggi sono stati circa 400 in meno i guariti, ecco che il computo delle persone attualmente positive in Italia è tornato a salire. Di fatto la curva dei contagi è più o meno stabile e la netta diminuzione dei decessi, fa davvero ben sperare. Aspettando la fase due ormai dietro l’angolo: oggi alle 20,20 in conferenza stampa l’annuncio di Conte sul nuovo decreto.

Anche in Sardegna Coronavirus a due facce: Cagliari e Sud quasi al contagio zero, ma ci sono sei nuovi morti nell’Isola. Un solo contagiato tra Città Metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna, dove il virus si è praticamente arrestato o quasi da diversi giorni. Ma preoccupano i morti, oggi sei in più, per un totale di 109.

Sono 1.280 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 21.101 test.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 115, di cui 20 in terapia intensiva, mentre 668 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 317 pazienti guariti (+17 rispetto al dato precedente), più altri 71 guariti clinicamente. Salgono a 109 i decessi.

Sul territorio, dei 1.280 casi positivi complessivamente accertati, 231 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+1 rispetto all’ultimo aggiornamento), 91 nel Sud Sardegna, 54 (+2) a Oristano, 76 a Nuoro, 828 (+6) a Sassari.

L'articolo Coronavirus in Italia, calano nettamente i morti ma aumentano nuovamente i positivi rispetto ai guariti proviene da Casteddu On line.