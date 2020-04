Paolo Truzzu: “Dal 4 maggio sarà una Cagliari nuova, ecco le nostre richieste al Governo”

“Una Cagliari nuova”: è quella che immagina il sindaco Paolo Truzzu nella ripartenza dal 4 maggio. Ma come sarà davvero la città che convive col virus? Servizi per i bambini dei genitori che tornano al lavoro, liquidità al turismo, mascherine gratis e tanto altro. “Il 4 Maggio è vicino e, se il Governo conferma le indiscrezioni di questi giorni, finalmente inizieremo a riassaporare un po’ delle nostre libertà. spiega il sindaco di Cagliari- con i sindaci italiani, per la Fase 2, abbiamo presentato al Governo delle proposte concrete: vanno dalle misure di prevenzione sanitaria al sociale, fino agli investimenti per rilanciare l’economia. L’epidemia che stiamo vivendo ha reso ancor più evidente che la città è ormai il centro sociale, politico ed economico della nostra vita. La crisi ci spinge a riorganizzare le nostre idee e a immaginare una “Cagliari Nuova”.

