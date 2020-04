“Chiediamo con forza ed urgenza che tutti i Medici di Medicina Generale (di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale) della regione vengano sottoposti, in via prioritaria e contemporaneamente ai colleghi dei reparti ospedalieri, ad esame sierologico e tampone per la ricerca di eventuali portatori asintomatici dell’infezione virale.

“Medico di famiglia contagiato a Cabras, ora basta: richiesta urgente di esame sierologico e tampone per i medici sardi”, Gli Ordini dei Medici Chirurghi della Sardegna e i sindacati FIMMG e SNAMI, venuti a conoscenza di un nuovo contagio di un medico di famiglia nella ASSL 5 di Oristano, preoccupati per la protezione dei Medici di Medicina Generale a causa della esiguità delle forniture di Dispositivi di Protezione Individuale,

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.