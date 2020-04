Licenziamenti bloccati per altri due mesi, un bonus baby sitter per i genitori con i figli a casa

Ore decisive per la fase due, in corso il vertice tra Conte e le Regioni. In arrivo con il Decreto di aprile, come annunciato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, il rinnovo dei congedi speciali e del bonus babysitter da 600 euro per aiutare i genitori con i figli a casa da scuola. Il congedo speciale, secondo quanto apprende l’Ansa, dovrebbe essere di altri 15 giorni retribuiti al 50% di cui i genitori (uno solo o dividendoli tra entrambi) potranno usufruire fino a settembre. Sembra sicuro anche lo stop ai licenziamenti per altri due mesi (grazie alla cassa integrazione), e il compenso agli autonomi e alle partite Iva per altri due mesi, che sarà di 700 o 800 euro. Le scuole riapriranno a settembre, ormai è sicuro.

