“Dopo il caso di Cabras, screening su tutti i medici di base della Sardegna”

“Dopo il caso di Cabras, subito screening su tutti i medici di base della Sardegna”

Iniziativa degli Ordini dei medici e dei sindacati FIMMG e SNAMI

Tutti i medici di medicina generale che operano in Sardegna devono essere sottoposti quanto prima all’esame sierologico e a quello del tampone per accertare o escludere un contagio da coronavirus. La richiesta è stata rivolta ai massimi vertici della Regione e dell’Ats Sardegna, a poche ore dalla notizia di un medico di base, in attività per l’Assl 5 di Oristano nel comune di Cabras, che ha contratto il covid-19. A formulare questa richiesta i presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi della Sardegna, Raimondo Ibba (Cagliari), Maria Maddalena Giobbe (Nuoro), Antonio Sulis (Oristano) e Nicola Addis (Sassari), insieme ai responsabili territoriali dei sindacati FIMMG e SNAMI, Alessandro Usai e Aldo Rizzetto.

Nella loro istanza alla Regione e all’Ats i rappresentanti dei medici sardi si dicono “preoccupati per la protezione dei medici di medicina generale a causa della esiguità delle forniture di dispositivi di protezione individuale”.

“Vista la situazione dei contagi che colpiscono anche nella nostra regione i Medici di Medicina Generale che sono più di altri professionisti possibili vettori di infezione”, scrivono i presidenti degli Ordini dei medici della Sardegna e i responsabili dei sindacati FIMMG e SNAMI, “constatata la dichiarata disponibilità di test rapidi e sierologici per la diagnosi di SARS-cov 2, nell’ottica di un corretto avvio della cosiddetta Fase 2, con riapertura graduale di attività e professioni”, viene richiesto “con urgenza che tutti i medici di medicina generale (di assistenza primaria e di continuità assistenziale) della regione vengano sottoposti, in via prioritaria e contemporaneamente ai colleghi dei reparti ospedalieri, ad esame sierologico e tampone per la ricerca di eventuali portatori asintomatici dell’infezione virale”.

“La sicurezza dei nostri professionisti e di tutti gli operatori sanitari deve essere l’assoluta priorità del momento”, concludono i presidenti degli Ordini dei medici della Sardegna e i responsabili dei sindacati FIMMG e SNAMI, “se vogliamo garantire tutela e salvaguardia per la nostra intera comunità”.

Nei giorni scorsi la Regione aveva annunciato il via a una campagna di screening nell’isola, prevedendo però una certa priorità per i comuni sinora rimasti immuni dal coronavirus.

Domenica, 26 aprile 2020

