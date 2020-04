Nuovo caso di contagio da coronavirus a Cabras annunciato dal sindaco

Il paziente già da marzo aveva avvertito i sintomi della malattia. Chieste indagini sierologiche: “Più casi di quelli accertati”

Un nuovo caso di contagio da coronavirus è stato annunciato dal sindaco Andrea Abis questa mattina. “Ciò che mi preoccupa molto”, ha affermato il sindaco, “è che il contagiato è stato male a metà marzo ed è stato scoperto ieri mattina. Evidentemente questo virus circola, si riaffaccia. Può anche essere che da negatività si passi a positività. C’è da tanto da scoprire da parte della scienza. Quindi, rispettiamo le regole anche nella imminente seconda fase, col distanziamento sociale. Mi auguro che questa seconda fase parta prima possibile, altrimenti il nostro comune, che si muove sul turismo, specie in primavera – estate, rischia enormemente”.

Il sindaco Abis ha annunciato anche che chiederà ora all’Assl di Oristano l’effettuazione del test sierologico a tutti i soggetti che nel comune in queste ultime settimana sono stati messi in quarantena. “Questo test ci dirà se questi soggetti erano positivi o meno”, ha spiegato il sindaco Abis. “Abbiamo molti soggetti che io credo potessero avere francamente il video, ma che, invece, non hanno avuto il testi del tampone. E’ molto importante conoscere questa notizia, anche per la mappatura della diffusione del virus a Cabras”.

“Personalmente ritengo che il virus sia circolato molto più ampiamente di quanto i dati dei positivi ci dicono, con otto positivi. Non è così. Sicuramente abbiamo tanti casi ed è necessario, proprio per preparaci alla seconda fase, che noi ci presentiamo con le carte in regola”.

Il sindaco di Cabras Andrea Abis ha detto che si prefigura un periodo in cui si dovrà convivere col virus, con maggior fiducia, rispetto alla settimane scorse, anche per la disponibilità di medicinali che stanno aiutando ad abbattere la pericolosità del virus.

segue

L'articolo Nuovo caso di contagio da coronavirus a Cabras annunciato dal sindaco sembra essere il primo su LinkOristano.it.