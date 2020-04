Sito, 'treno di Kim avvistato a Wonsan'

In foto satellitari, restano dubbi sulla sua salute

(ANSA) - SEUL, 26 APR - Un treno probabilmente appartenente al leader nordcoreano Kim Jong Un è stato avvistato in una località turistica nell'est del Paese, come mostrano alcune foto satellitari diffuse da un sito statunitense, mentre persiste il mistero sulla sua salute e la sua lunga assenza dagli impegni ufficiali. Il treno, secondo quanto dichiarato dal sito Web 38North in un rapporto, è stato visto in una stazione riservata alla famiglia Kim a Wonsan il 21 e il 23 aprile. Il sito precisa che l'avvistamento "non prova dove si trovi il leader nordcoreano né indica nulla sulla sua salute", "ma dà peso ai rapporti secondo cui Kim si troverebbe in un resort di lusso sulla costa orientale del Paese". Ci sono state crescenti congetture sulla salute di Kim, visto l'ultima volta in pubblico l'11 aprile e assente alle celebrazioni del 15 aprile per il compleanno di suo nonno Kim Il Sung, il fondatore del regime.