Cagliari, operativo il servizio "Cucino io per te"

Croce Rossa Italiana, protagonista nella giornata di sabato 25 il Caffè degli Spiriti

CAGLIARI. All’interno dell’iniziativa di volontariato della Croce Rossa Italiana e promossa dalla FIPE “Cucino io per te”, la mattinata di oggi ha visto protagonista il ristorante del Caffè degli Spiriti che ha arruolato come volontari in cucina i dj e cantanti che si sono susseguiti nel palco del Bastione la scorsa stagione. E’ stato un momento per mettere da parte mixer e chitarra e mettersi alla prova sui fornelli per Marco Manca alias dj Luma e Michele Rovelli oltre all'amica Carlotta Deriu, che si è cimentata nei dolci. Il team, capitanato dall’executive chef Federico Clivio, ha dato vita ad un menù complesso che è stato portato per pranzo, dai militari della Croce Rossa, nelle case delle famiglie più bisognose. E’ stata una giornata emozionante, dichiara uno dei responsabili del noto locale Federico Pani, sentivamo la responsabilità di poter regalare un momento piacevole, come un buon pranzo e ci siamo impegnati tantissimo. L’iniziativa durerà ogni giorno sino al 16 Maggio e vedrà protagonisti tanti ristoranti del Cagliaritano.