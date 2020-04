Cristian Gitani: “Le mie lacrime per gli amici commercianti in difficoltà: contare le monete per comprare il pane”

Mai avrei pensato di trovare tanti amici in difficoltà, questo è uno dei tanti messaggi.

Leggendolo mi sono messo a piangere, perché questi amici per una vita, hanno lavorato, nel commercio molte volte quello che guadagni, lo utilizzi per pagare tutte le spese, e poi per vivere, chiaramente non riuscendo a mettere nulla da parte. Questo è il messaggio:

“Ho sempre pensato a come facessero le famiglie in difficoltà…. Quando ho visto cosa volesse dire contare le monete per comprare il pane ho promesso a me stessa che avrei fatto di tutto per non far vivere quella situazione a mie figlie…. Oggi, che mi ritrovo in questa situazione mi fa rabbia non aver mantenuto questa promessa… Non so se riusciremo a riaprire, comunque andranno le cose non dimenticherò mai quello che hai fatto per noi… Grazie di cuore… Un abbraccio..”

Cristian Gitani, imprenditore sportivo e volontario quartese

