Papa Wojtyla a Cagliari, 19 ottobre 1985: una intera città si fermò per lui insieme a tutti i bambini delle scuole. Nella bellissima foto di Antonio Marongiu la visita del Pontefice in una Cagliari che era guidata dal sindaco De Magistris, il Papa nella sua visita incontrò anche i minatori di Monteponi, i detenuti di Buoncammino, i malati del Brotzu. Qui è ritratto nella zona dei Giardini Pubblici. Il Papa girava ancora con la camionetta blindata dopo avere subito pochi anni prima l’attentato in piazza San Pietro. Un’altra bellissima istantanea della Cagliari che fu che potete trovare, insieme a tante altre, nella pagina fb “Cagliari Fotografica-tra passato e presente”: Aspettiamo anche le vostre foto, per aggiungerle all’album dei ricordi.

