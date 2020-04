Coronavirus-Fase 2: termoscanner in stazioni e aeroporti

Prime anticipazioni sui provvedimenti del governo

I termoscanner saranno disposti in tutte le stazioni e gli aeroporti: sarebbe questa una delle misure contenute nelle linee guida per i trasporti e allegate al dpcm per la ripartenza. Non ci saranno invece nelle stazioni della metropolitana.

Non ne sarà interessato insomma il trasporto pubblico locale dove si potrà accedere solo con naso e bocca coperti con una mascherina, anche di stoffa. Questa misura diventerebbe obbligatoria per gestire la Fase 2, oltre a quella di mantenere il distanziamento sociale.

Altre indicazioni riguardano l’invito a seguire strettamente la segnaletica per l’entrata e l’uscita da un mezzo pubblico, a utilizzare solo le porte preposte, e ad acquistare il biglietto in formato elettronico.

La raccomandazione ai passeggeri sarà anche quella di lavarsi spesso le mani, anche se i dispenser col gel disinfettante saranno disponibili solo nelle grandi stazioni e non in tutti gli scali ferroviari.

Ci si potrà poi sedere solo sui posti consentiti, non si potrà chiedere informazioni al conducente e occorrerà sottoporsi ovviamente ai termoscanner che saranno disposti in ogni scalo aeroportuale e in ogni stazione. (AGI)

Sabato, 25 aprile 2020

