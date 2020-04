Cagliari, sale in alto al Monumento dei caduti e lancia strali contro i carabinieri: “Viva Salò, parcheggiate bene” (VIDEO)

Cagliari, sale in alto al Monumento dei caduti e lancia strali contro i carabinieri: “Viva Salò, parcheggiate bene”. Guardate il VIDEO dell’insolito show del 25 aprile di un uomo a Cagliari: forse in preda all’alcol, è salito in alto e ha lanciato urla per almeno dieci minuti anche quando sono arrivati sul posto carabinieri e Polizia, dotato anche di fischietto. Alla fine i vigili del fuoco sono saliti e lo hanno portato giù, con tutti gli abitanti affacciati ai balconi. L’uomo ha anche tentato di lanciare qualcosa contro le forze dell’ordine. Sul posto sono dovute intervenire diverse pattuglie, nella città in lockdown per il coronavirus l’uomo sarà certamente multato e rischia una denuncia. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco la situazione si è risolta dopo pochi minuti. Si è trattato di una bravata, per fortuna niente di grave.

