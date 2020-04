Coronavirus ko, mai così basso in Italia: un positivo ogni 27 tamponi, è la vittoria dei cittadini. I numeri di oggi della Protezione Civile certificano il cambio di passo: non c’è mai stato un livello così basso dall’inizio del Coronavirus in Italia, mentre in tutto il Sud Sardegna c’è stato appena un contagiato. Diminuiscono i morti in Italia e per la prima volta in assoluto scendono i malati in isolamento domiciliare, da oggi 74 in meno. Insomma la curva ora comincia a scendere più rapidamente, e non a caso già domani Conte dovrebbe annunciare il decreto e le regole della fase due, quella che farà ripartire l’Italia, quella delle riaperture. Oggi il numero dei guariti supera di quasi trecento unità quello dei nuovi positivi, l’isolamento e il distanziamento sociale hanno registrato i frutti sperati anche se la guerra col virus non è ancora vinta del tutto, servirà tempo e servirà soprattutto un vaccino. Migliorano anche i dati della Rom,bardia, dove ora i contagiati scendono al 30 per cento in campo nazionale. In Sardegna una sola vittima così come in Molise, Valle D’Aosta, Basilicata e Umbria, zero decessi invece in Calabria.

Sardegna, quasi contagio zero a Cagliari e Sud Sardegna ma nell’Isola 15 nuovi positivi e un morto. Sono 1.271 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 20.351 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 114, di cui 18 in terapia intensiva, mentre 680 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 307 pazienti guariti (+14 rispetto al dato precedente), più altri 67 guariti clinicamente. Salgono a 103 i decessi.

Sul territorio, dei 1.271 casi positivi complessivamente accertati, 230 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+1 rispetto all’ultimo aggiornamento), 91 nel Sud Sardegna, 52 a Oristano, 76 (+2) a Nuoro, 822 (+11) a Sassari.

