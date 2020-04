Tutti insieme per il Chopper, una raccolta fondi per ricostruire il chiosco distrutto dalle fiamme a Settimo San Pietro

Un incendio nella notte ha distrutto il chiosco di piazza Levi, a Settimo San Pietro.

Per ricostruirlo è stata creata una raccolta fondi sulla piattaforma gofundme che condividiamo per chiunque voglia partecipare alla raccolta

Oggi 25 Aprile il Parco Chopper di Settimo San Pietro è stato bruciato, con lui sono andati in fumo anche gli anni di sacrifici e duro lavoro di un ragazzo che in questo paese aveva creato l'unico punto di ritrovo all'aperto per i ragazzi, bambini e famiglie.

Con questa campagna cerchiamo di raggiungere la somma per poter ridare una speranza a lui e a tutta la comunità.

Non è importante la cifra donata, ma il raggiungimento dell'obbiettivo, tutti insieme possiamo farcela. Grazie.

Per effettuare una donazione visitare questo link --> gofundme.com

massima condivisione grazie.