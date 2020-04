Morta per un malore tre giorni fa: nessuno si è accorto di niente a Quartu

E' morta per cause naturali a seguito di un malore la donna di 85 anni

ritrovata ieri riversa sul pavimento della sua casa in via Spagna a Quartu Sant'Elena.

Questa mattina il medico legale ha sciolto ogni dubbio precisando anche che la morte dovrebbe risalire a circa tre giorni fa.

Impossibile sapere se abbia cercato di chiedere aiuto.

La donna viveva da sola e nessuno si è accorto di niente.

A far sospettare i vicini è stato il fatto che non vedevano l'anziana ormai da dieci giorni

nemmeno affacciarsi al balcone e così hanno allertato gli agenti della Polizia locale.

Sono stati loro a ritrovare il cadavere in salotto.

Nella casa era tutto spento, sia le luci che il televisore.

Dopo i controlli del medico legale la salma è stata rimossa in attesa della tumulazione.

Fonte: L'Unione Sarda

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.