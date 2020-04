Delfino nel porto industriale di Porto Torres: Nuotava in specchio d'acqua non frequentato dalle navi

PORTO TORRES,

Mentre nel mondo si parla tanto della natura che in tempi di lockdown si appropria di spazi usualmente non suoi, nel porto industriale di Porto Torres compare un delfino.

Nel pomeriggio il dipendente di un'azienda dell'area industriale ha allertato la sala operativa della guardia costiera, segnalandone la presenza nel bacino delle acque di raffreddamento dello stabilimento, in una zona non frequentata da navi.

La Capitaneria di porto, d'intesa con l'istituto di zoologia dell'Università di Sassari, ha inviato un battello per verificare se fosse in difficoltà o se cercasse cibo.

È intervenuto anche un nucleo subacqueo dei vigili del fuoco, che ha constatato le buone condizioni dell'animale

e ha accertato che nessuna barriera fisica ne ostacola il ritorno in mare aperto. (ANSA).

Fonte: Ansa

