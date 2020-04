Incendio a Settimo San Pietro: distrutto il chiosco di piazza Levi

Sul posto gli uomini del 115 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini

Incendio nella notte a Settimo San Pietro, dove le fiamme hanno distrutto il chiosco in legno di Piazza Levi.

A dare l'allarme sono stati i vicini con immediato intervento dei Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo.

Si indaga ora per risalire alle cause dell'incendio.

I Vigili del fuoco non si sono ancora pronunciati in merito.

Indagano anche i carabinieri.

Si ipotizza anche un atto doloso.

Nessuna traccia di liquido infiammabile è stata però notata nelle vicinanze.

Il chiosco era di proprietà privata, allestito su un'area comunale.

"Il 4 maggio - ha commentato il sindaco Gigi Puddu - forse si potrà uscire nuovamente con meno limitazioni, e magari si potrà andare a fare una passeggiata con i figli e gustare un gelato. Purtroppo non sarà possibile farlo di in Piazza Levi: la notte scorsa il chiosco è stato devastato da un incendio.

In fumo sono andati il lavoro del gestore e la possibilità, per ora, di avere un servizio utile e decoroso per le famiglie".

Fonte: L'Unione Sarda