Settimo San Pietro, in cenere il chiosco di piazza Levi: “Devastato da un incendio” 

Un incendio nella notte ha distrutto il chiosco di piazza Levi, a Settimo San Pietro. Le fiamme non hanno risparmiato nulla del gazebo in legno, chiuso da qualche settimana per l’emergenza Coronavirus ma pronto per ripartire a maggio. A pubblicare le foto è il sindaco Gian Luigi Puddu: “Il 4 maggio forse si potrà uscire nuovamente con meno limitazioni, e magari si potrà andare a fare una passeggiata con i figli e gustare un gelato. Purtroppo non sarà possibile farlo di sicuro in piazza Levi, la notte scorsa il chiosco è stato devastato da un incendio”.“In fumo sono andati il lavoro del gestore e la possibilità, per ora, di avere un servizio utile e decoroso per le famiglie. Siamo sicuri che si ripartirà, certo è che oggi il buongiorno è un po’ più acre, come l’odore del fumo che ha bruciato il chiosco”.



