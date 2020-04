Sospiro di sollievo a Gonnosfanadiga, tutti negativi i tamponi alla casa di riposo

Dura solo quarantott’ore il timore di possibili contagi da Coronavirus nella casa alloggio San Vincenzo di Gonnosfanadiga. I tamponi effettuati su tutti gli ospiti e il personale della struttura sono, infatti, risultati negativi. È scongiurato, quindi, il rischio di focolaio dopo la morte di una donna che, da tempo, viveva all’interno della casa. La decisione di sottoporre tutti ai test è stata presa, due giorni fa , dal sindaco Fausto Orrù, subito dopo aver saputo che l’84enne scomparsa era finita nella lista ufficiale della Regione dei morti per Coronavirus. Una situazione che ha innescato polemiche: Orrù ha detto che i parenti dell’anziana e la stessa Ats avevano detto che la morte era avvenuta “per infarto”. Polemiche a parte, il primo cittadino aveva ordinato i test per tutti quelli che potevano avere avuto contatti con l’ottantaquattrenne. Oggi, l’esito: negativo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.