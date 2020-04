Coronavirus a Cagliari, Prefettura in campo: “Rischio usura e riciclaggio, vigiliamo su iniziative criminali contro chi non ha liquidità”

In particolare, la crisi economica e la carenza di liquidità potrebbero rappresentare una facile occasione per l’espansione di iniziative illecite e criminali, come i fenomeni di usura e riciclaggio.

L’esigenza di questi incontri nasce dalla necessità di verificare in che modo l’attuale stato di crisi, determinato anche dal periodo di emergenza epidemiologica, possa influire sul tessuto economico e produttivo al fine di prevenire eventuali insorgenze di condizioni favorevoli per l’infiltrazione o il radicamento della criminalità, anche organizzata, nell’economia legale.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.