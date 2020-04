Coronavirus, “a Cagliari contributi per la Cultura con criteri e modalità più semplici”

Criteri e modalità più semplici per l’assegnazione dei contributi. L’assessore alla Cultura del Comune di Cagliari replica alle accuse del centrosinistra. “L’emergenza covid ha messo in ginocchio il mondo della cultura. “I primi a fermarci, gli ultimi a ripartire”. Paola Piroddi spiega: “Sin dal primo momento la nostra prima preoccupazione è stata quella di sostenere un intero sistema che si stava sgretolando, una perdita immensa per gli operatori e per il pubblico, per tutti noi. I grandi Festival, i concerti, i grandi eventi culturali, il cinema e la danza.Tutto sospeso, a data da destinarsi. E senza falso ottimismo, ma tanto realismo.Come concepire l’offerta culturale ai tempi del Coronavirus?Evolvendoci. Uscendo dagli schemi. Pensando a un nuovo modo di fare cultura, con nuovi strumenti, nuovi target, nuovi obiettivi.L’abbiamo fatto con i Musei, con le Biblioteche, con i Centri d’Arte.Abbiamo trasformato la crisi in opportunità. Non arrendendoci, ma cambiando. Offrendo qualcosa di nuovo, accattivante, che ha paradossalmente attratto il pubblico e non lo ha solo distratto.Abbiamo gettato le basi per il futuro affrontando il presente.Lo stesso ragionamento è stato fatto per i contributi.Era già nostra intenzione modificare il regolamento e razionalizzare le procedure di erogazione.oggi l’esigenza è una sola: adattarsi e farlo in fretta.Dare sostegno immediato a progetti realizzabili in questo contesto e in un futuro di incerta evoluzione.un contesto straordinario necessita di misure straordinarie.Certo non era pensabile oggi fare bandi con gli attuali criteri: durevolezza nel lungo periodo, linguaggi artistici diversi, capacità di coinvolgimento delle scuole… ma di cosa stiamo parlando?30 giorni per fare la domanda, la valutazione di un commissario esterno scelto previa selezione pubblica… tra il bando e la graduatoria trascorrono di solito dai 4 ai 6 mesi… ma forse questo la minoranza l’ha dimenticato.Ma la soluzione in fondo era lì, nello stesso regolamento, proprio quello approvato dalla precedente Giunta Zedda.Che già prevedeva, in altri casi, una deroga ai criteri di valutazione, ai tempi di presentazione, al tetto massimo concedibile.La prevedeva in modo molto generico per “manifestazioni di particolare rilevanza per la Città” e…..udite udite, lasciava proprio alla Giunta il compito di stabilirle, senza che nessuno gridasse allo scandalo!!!!!Ma ci tengo a ribadire che deroga non significa mancanza di criteri.Significa criteri e modalità più semplici, da inserire in un bando a cui tutti possono partecipare, non le “manifestazioni di particolare rilevanza” decise dalla Giunta di turno…Significa un bando per eventi straordinari e imprevedibili, per attività fatta da remoto, nelle case e con le mani e la testa dei nostri splendidi artisti a cui solo si rivolge il mio pensiero, senza strumentalizzazioni politiche.Perché nulla è più “straordinario e imprevedibile” di ciò che stiamo vivendo oggi ed è compito dell’Amministrazione adattarsi in fretta. E questa è la nostra sfida.Mi disgusta il modo in cui l’opposizione è riuscita a strumentalizzare una proposta del genere in un momento come questo.Sinceramente mi sarei aspettata un voto unanime nel comune obiettivo di dare tutto il nostro sostegno al variegato mondo culturale cittadino duramente colpito dall’emergenza.Ci tengo a far conoscere la loro proposta, fortunatamente dichiarata tecnicamente illegittima.Dare contributi a pioggia sulla base di vecchie graduatorie (escludendo, naturalmente, tutte le tantissime altre associazioni presenti in città) e senza alcun parametro definito di valutazione, oppure fare bandi come se niente fosse, con l’applicazione del vecchio regolamento… e poi … poi chissà… forse avere il contributo chiesto per un Festival con 10.000 persone ma, più probabilmente, non averlo….Purtroppo sarebbe successo questo.Continuano a non rendersi conto che stiamo utilizzando soldi pubblici il cui utilizzo va verificato.Vorrei ricordare alla minoranza che le verifiche sulla spesa pubblica, contrariamente a quanto sostengono, sono un dovere imprescindibile e noi siamo persone serie.E non permetto di fare insinuazioni sulla correttezza e trasparenza delle procedure applicate dagli uffici. E’ una cosa gravissima che non può essere accettata soprattutto in un momento come questo in cui gli Uffici stanno lavorando indefessamente per il bene del mondo della cultura, tutto, indistintamente, nell’applicazione di tutte norme dettate dalla corretta gestione amministrativa.D’ora in poi farò valutare dagli organi competenti eventuali azioni legali contro questa scorretta campagna diffamatoria”.



