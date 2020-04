Coronavirus, la denuncia di Solinas: “Prezzi dei generi alimentari raddoppiati. Ora basta, via ai controlli”

I prezzi dei generi alimentari sono aumentati. Raddoppiati in alcuni casi, accusa il presidente della giunta regionale Christian Solinas che annuncia controlli tramite la Forestale.“Denunciamo l’aumento dei prezzi della filiera alimentare”, ha annunciato il Governtore nel corso dcella teleconferenza, “la distribuzione alimentare non ha subito nessun un danno dal coronavirus, ma anzi un aumento degli incassi e pertanto non sono giustificati gli aumenti dei prezzi che in alcuni casi hanno portato al raddoppio: una beffa. L’aumento dei prezzi dei beni al spesso costringe le persone alle rinunce. Anche perché non si può scegliere il punto dove si spende meno. Siamo pronti a un controllo severo sei prezzi”, dichiara, “affinché rimangano sempre costanti e sto valutando un’ordinanza che integri l’attività della forestale per fare una verifica su tutto il territorio, per controllare in modo puntuale che nessuno si approfitti di questo momento”.



