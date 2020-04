Ladri in azione a Quartu Sant’Elena, nella centralissima viale Colombo. Qualcuno, nel primo pomeriggio, è entrato dentro Pizza Car, approfittando della chiusura tra un turno di lavoro e l’altro, e ha rubato almeno duecento euro: “Tutto il nostro fondo cassa”, commenta, amareggiato, Nino Venditti, il titolare. Il 55enne ha chiamato i carabinieri: “Sono arrivati, gli ho spiegato cosa era successo e mi hanno detto di sporgere subito denuncia per furto. Chi ha rubato è riuscito a entrare nel locale, molto probabilmente, dopo essersi arrampicato e aver stracciato una zanzariera. La porta principale non ha nemmeno un graffio. Dalla pizzeria non manca nient’altro. Mi sono accorto del furto alle 16:45, ho subito chiamato i carabinieri, sono venuti dopo pochi minuti. Domani formalizzerò la denuncia”, prosegue il pizzaiolo.

Venditti è, ovviamente, amareggiato e arrabbiato: “In queste ultime settimane stiamo lavorando pochissimo, facciamo solo consegne a domicilio e gli affari sono crollati. È assurdo e vergognoso che ci sia qualcuno che rubi proprio durante l’emergenza Coronavirus, soprattutto in una via centralissima e larghissima come viale Colombo a Quartu Sant’Elena. Purtroppo non abbiamo nessuna telecamera, se qualcuno avesse visto qualcosa mi chiami al +393501155888”.

L'articolo Quartu, svaligiata Pizza Car: “I ladri hanno rubato tutti i soldi della cassa” proviene da Casteddu On line.