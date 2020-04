La Sardegna riparte, Solinas annuncia: “Lunedì 27 riaprono le librerie e i negozi di prodotti per bimbi”

Dalla settimana prossima riapriranno le librerie. L’annuncio del presidente della giunta regionale Christian Solinas. “Non prorogheremo le chiusure. Dal 27 aprile riapriranno le librerie, le cartolerie, i negozi dei prodotti per bimbi e gli studi professionali”. Il Governatore ha annunciato per la “Fase 2” progressiva riapertura con prudenza e protocolli di sicurezza. “Non possiamo fare come Singapore che ha un contagio di ritorno drammatico o come in Cina dove ci sono nuovi focolai e in Giappone, serve una fase di convivenza col virus e da vivere con grande cautela”. Sulla riapertura porti e aeroporti le decisione nei giorni della prossima settimana.

