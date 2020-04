La Sardegna piange tre nuove vittime del Coronavirus: sono due donne di Sanluri e una di Bitti, superati i 100 morti. Sono le prime notizie sui dati di oggi, purtroppo altre tre croci nell’Isola per questo maledetto virus. Le due donne di Sanluri avevano rispettivamente 75 e 91 anni, come confermano le fonti sanitarie, mentre la vittima di Bitti aveva 78 anni. Il bollettino della Protezione Civile indicherà in realtà quattro nuovi morti in Sardegna, perchè non era stato ancora ricompreso un uomo di Orune morto in realtà qualche giorno fa. I morti in totale nell’Isola dall’inizio dell’epidemia salgono dunque a 102.

