Negozi chiusi a Oristano il 25 aprile e il 1° maggio

Si invitano tutti i cittadini all’interno del territorio comunale di Oristano di continuare a rispettare le norme di sicurezza previste per il contenimento del coronavirus restando a casa. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

La norma ha validità dal 25 aprile al 3 maggio compresi, salvo nuovo provvedimento. L’ordinanza, confermando le regole attualmente in vigore per contrastare la diffusione del coronavirus, precisa l’obbligo dell’uso delle mascherine e dei guanti per chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale e consente “anche nelle giornate festive, i servizi di consegna a domicilio, a condizione che gli operatori siano dotati dei necessari dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti), siano corrieri specializzati e/o soggetti che prestino la propria attività lavorativa per conto del fornitore, il quale dovrà espressamente autorizzarli, a mezzo di dichiarazione sostitutiva con l’indicazione del tragitto, l’orario di inizio e fine consegna”.

A Oristano tutti i negozi resteranno chiusi in occasione del 25 aprile e del 1° maggio. Lo stabilisce in un’ordinanza il primo cittadino Andrea Lutzu che ha disposto che “le attività commerciali di cui all’Allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, delle edicole e dei distributori di carburante, saranno chiuse la domenica, il 25 aprile e il 1 maggio”.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.