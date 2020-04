Libri: prestito gratuito a domicilio e un contest a Santu Lussurgiu

Intanto, ieri in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, per mantenere un legame con i propri utenti, la biblioteca comunale ha lanciato un contest su Facebook che la avuto discreto successo. Ogni lettore era chiamato a lasciare sulla pagina della biblioteca sul social network un consiglio di lettura con la suggestione data dal libro.

Due le modalità per richiedere i prestiti: contattare la biblioteca ai numeri 0783 550155 o 333 8241366 nella giornata di martedì, dalle 10 alle 18, per fare la propria richiesta di prestito o avere chiarimenti sul servizio. Si può anche inviare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Nella mail devono essere indicati il proprio nome e cognome, la data di nascita, la richiesta di prestito l’indirizzo di consegna del libro o del dvd e un numero di telefono per poter essere ricontattati.

Anche la biblioteca comunale “Grazia Deledda” di Santu Lussurgiu ha attivato il servizio di prestito a domicilio gratuito di libri e dvd. L’iniziativa, come si legge nella pagina Facebook ufficiale della biblioteca è “un modo per contribuire a rendere meno pesanti le nostre giornate, con una piacevole lettura di un libro o visione di un film”.

Fonte: Link Oristano

