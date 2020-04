Brotzu, pioggia di nuove assunzioni: finalmente stabilizzati Oss e infermieri precari. La piccola, grande svolta annunciata dal segretario della Uil Attilio Carta, c’è la delibera: “Con la Delibera 714/2020 è iniziato a concretizzarsi il procedimento amministrativo relativo alle stabilizzazioni del personale precario, avente i requisiti entro il 31/12/2019, con, sinora, 35 ammessi di cui 20 Infermieri, 12 OSS, 2 Infermieri pediatrici e 1 Tecnico di neurofisiopatologia. Poi seguiranno per coloro i quali matureranno i requisiti a marzo 2020 e oltre, nei limiti del numero complessivo richiesto. Indiscutibilmente, un ottimo risultato sindacale. Pur se trattandosi solamente di una stabilizzazione di una sola parte del personale precario, è, comunque, decisamente apprezzabile anche per la sua valenza sociale. In realtà però non risolve tutta la problematica della carenza degli organici in Azienda”.

Attilio Carta della Uil inoltre sottolinea: “Sono a tutti ben note le conseguenze di ciò sull’elevato stress lavorativo, ancora non affrontato, anzi! Infatti si persiste nell’incrementare nuove “attività” sanitarie, non ultima la “postazione filtro COVID19” e non solo, sottoponendo il personale attuale ad ulteriori aggravi lavorativi, con pronte disponibilità o quant’altro. E’ pertanto evidente, tra l’altro, che, con coraggio, bisogna affrontare complessivamente il problema del reale fabbisogno di personale per garantire i livelli assistenziali che dovrebbero essere, sempre e comunque. consoni ad una realtà di eccellenza come il Brotzu. Bisogna essere capaci di trasformare questa grave emergenza sanitaria in opportunità, a nostro avviso irripetibile. La UIL persevererà anche in questa storica battaglia”.

L'articolo Brotzu, pioggia di nuove assunzioni: finalmente stabilizzati Oss e infermieri precari proviene da Casteddu On line.