Concessioni gratuite di suolo pubblico per bar, ristoranti e chioschi?

Peru (Cambiamo! UDC): “Agevolare e favorire l’uso di spazi esterni anche per i piccoli locali”

Per bar e ristoranti in Sardegna si deve agevolare il più possibile la concessione del suolo pubblico per garantire il distanziamento di sicurezza, come sarà previsto dai prossimi decreti del Governo, favorendo l’allestimento di spazi esterni. Lo propone il consigliere regionale Antonello Peru (gruppo “Cambiamo! UDC”) in vista della nuova stagione estiva, per venire incontro agli operatori già duramente colpiti dall’emergenza sanitaria da coronavirus.

“Ci avviamo verso la Fase 2”, dichiara il consigliere Peru, “e bisogna assumere da subito decisioni per aiutare un comparto legato al turismo, da due mesi chiuso e che sta subendo ingenti perdite economiche. Bar e ristoranti dovrebbero aprire dalla seconda metà del mese di maggio, e per loro anche la riapertura rischia di essere un punto interrogativo”. Si fa riferimento dunque a tutti quei locali che hanno all’interno superfici ridotte e che non potrebbero lavorare garantendo le distanze di sicurezza.