Grandi eventi: si lavora per salvare Dromos. Corona: “Sono ottimista”

La macchina organizzativa avviata lo scorso settembre è ora ferma a causa dell’emergenza coronavirus, ma il Dromos Festival, tradizionale appuntamento dell’estate in provincia di Oristano, potrebbe andare in scena anche quest’anno. Le tentazioni, tema di quest’anno, lasciano spazio a speranza e ottimismo.

“Sono ottimista”, ha spiegato Salvatore Corona, presidente di Dromos, “dovremmo sicuramente reinventarlo, ma credo di possa fare”.

“Non so ancora in che termini: se spostando il calendario o contingentando il pubblico”, aggiunge Corona, “dovremmo aspettare le direttive del Governo per capire come muoverci, ma spero di poterci riavvicinare presto alla normalità”.

Se per il Dromos Festival la situazione può essere di più facile soluzione, non è la stessa cosa per il Parco dei Suoni di Riola: “ È uno spazio molto più grande, che ospita svariate migliaia di persone. Anche in questo caso è necessario aspettare le direttive nazionali”.