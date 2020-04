Coronavirus – Fase2: tampone prima di imbarcarsi sull’aereo?

Ipotesi alla studio della Regione

La Regione Sardegna lavora all’ipotesi di effettuare tamponi sui passeggeri all’imbarco, in vista della riapertura dei normali collegamenti con la Sardegna, fortemente limitati da metà marzo per l’emergenza Covid-19. Lo conferma l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde, che guarda all’avvio della stagione turistica.

“L’ipotesi deve diventare concreta prima del 4 maggio, data in cui è prevista dal governo la riapertura, si teme senza controllo, per cui è necessario agire d’anticipo sulle prescrizioni da adottare”, afferma l’assessore, che attende indicazioni dal governo sulle rotte non incluse del regime di continuità territoriale.

“Il nostro impegno come Regione è quello di garantire la riapertura in sicurezza per cui siamo in costante collaborazione con gli scali isolani che quest’anno subiranno una diminuzione del flusso passeggeri, a causa delle limitazioni dei collegamenti con il resto dei Paesi europei”, assicura l’assessore sulla sua pagina Fb. “Alcune compagnie aeree infatti annulleranno alcune rotte che riterranno meno vantaggiose con la conseguenza di un taglio netto con i collegamenti dell’isola. Questo sarebbe accaduto anche con i collegamenti nazionali se le compagnie non avessero avuto l’obbligo di garantire i servizi minimi previsti nel contratto di continuità territoriale, ecco perché i collegamenti con l’isola non possono essere lasciati alle dinamiche del libero mercato”. (AGI)

Venerdì, 24 aprile 2020

