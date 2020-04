Lavori stradali a Sedilo, modificato il percorso degli autobus

Da lunedì al 30 aprile circolazione vietata nel corso Eleonora e in via Carlo Alberto



Cambio di percorso per gli autobus extraurbani che attraversano le vie di Sedilo, coinvolte dai lavori di manutenzione e rifacimento del manto stradale. Lo ha annunciato il Comune.

Da lunedì 27 sino a giovedì 30 aprile, sarà vietata la circolazione degli autobus nel corso Eleonora e in via Carlo Alberto. Gli autobus seguiranno dei percorsi alternativi:

da Aidomaggiore/Noragugume, S.P. 26 (via Che Guevara – piazza San Basilio – via Nuoro), S.P. 24 (viale Martiri della Libertà – viale San Giacomo) e uscita per tutte le direzioni;

da Ghilarza, raccordo SP.24 – 26, S.P. 26 (via Che Guevara – piazza San Basilio – via Nuoro), S.P. 24 (viale Martiri della Libertà – viale San Giacomo) e uscita per tutte le direzioni;

da Ottana, S.P. 24 (viale Martiri della Libertà – viale San Giacomo) e uscita per tutte le direzioni.

Venerdì, 24 aprile 2020

L'articolo Lavori stradali a Sedilo, modificato il percorso degli autobus sembra essere il primo su LinkOristano.it.