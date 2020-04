A Neoneli favole di Rodari al telefono per i più piccoli

Nuova iniziativa del Comune di Neoneli dedicata ai suoi cittadini più giovani e alle loro famiglie in questo momento di quarantena. Dopo il recente intervento per la didattica a distanza a favore degli studenti di ogni ordine e grado residenti nel paese nel Barigadu – con l’acquisto di tablet e ricariche per la connessione internet – l’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Cau, in collaborazione con la compagnia Bocheteatro di Nuoro, promuove adesso un progetto di letture telefoniche per i bambini e le loro famiglie.

“L’Officina della fantastica. Favole al telefono”, questo il titolo dell’iniziativa, è l’adattamento di uno spettacolo-gioco che avrebbe dovuto debuttare a Nuoro nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario della nascita di Gianni Rodari. Chiusi teatri e biblioteche a causa del coronavirus, il progetto viaggia ora lungo i cavi telefonici. Protagonista la sua ideatrice, Monica Corimbi, attrice e responsabile del settore ragazzi della compagnia Bocheteatro, impegnata in un’originale lettura interattiva di pagine tratte dal vasto repertorio del grande scrittore per l’infanzia, scomparso giusto quarant’anni fa, il 14 aprile 1980.

Al telefono con Monica Corimbi, i bambini scelgono le storie che vogliono ascoltare, con cui giocare e da trasformare insieme all’attrice con tecniche e strumenti ispirati alla “Grammatica della fantasia”, il saggio di Rodari che, come dichiara il sottotitolo, è una “introduzione all’arte di inventare storie”. Non un ascolto passivo, dunque, ma una lettura all’insegna del coinvolgimento e del gioco.

Già attivato a Nuoro, il progetto “L’Officina della fantastica. Favole al telefono” approda ora a Neoneli tra le iniziative preparatorie della prossima edizione di Licanìas, il festival letterario promosso dall’amministrazione comunale del piccolo borgo del Barigadu. Un’edizione da tempo prevista in calendario dal 4 al 6 giugno, compatibilmente con l’evolversi della situazione coronavirus.

“In un periodo particolare come quello che stiamo vivendo”, sottolinea il sindaco Salvatore Cau, “vogliamo creare delle piccole situazioni di sollievo ai bambini e alle loro famiglie, con un progetto di lettura legato al festival Licanìas, e allo stesso tempo diamo un’opportunità di lavoro a un’istituzione teatrale, la compagnia Bocheteatro, presidio culturale di grande importanza per la nostra società”.

Rivolta a bambini di tutte le età, ogni lettura dura tra i quindici e i venti minuti. Per prenotarsi, i genitori interessati possono chiamare il Comune di Neoneli al numero 0783.67747, in orari di ufficio.

Venerdì, 24 aprile 2020

