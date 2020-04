“Pone sa bandera in foras dae su balcone!” A casa ma con “Sa Die”

“Pone sa bandera in foras dae su balcone!” A casa ma non senza “Sa Die”

L’associazione Caminera Noa propone per il 28 aprile dibattiti, letture e musica in diretta streaming



Quest’anno non si potrà festeggiare e celebrare “Sa die de sa Sardigna” con eventi nelle piazze. Ma l’associazione politica Caminera Noa non rinuncia a celebrare la giornata che ricorda i cosiddetti “Vespri Sardi”, l’insurrezione popolare del 28 aprile 1794.

“Siamo costretti a casa”, dichiarano i rappresentanti dell’associazione Caminera Noa, “ma non vogliamo rinunciare a ragionare della Sardegna di ieri e di oggi e sull’attualità della “cacciata dei piemontesi” del 1794. Per questo motivo abbiamo lanciato già dal 9 aprile l’iniziativa “pone sa bandera in foras dae su balcone”, invitando i sardi a esporre la bandiera dei quattro mori o quella con l’albero deradicato fuori dalla finestra o dal balcone”.

L’iniziativa, che ha visto l’adesione da parte di diverse associazioni, movimenti, fondazioni e comitati prevede anche una diretta streaming (il 28 aprile, a partire dalle 16.30) sulla pagina Facebook di Caminera Noa. “Per tutto il pomeriggio”, spiega un comunicato, “fino alla sera si avvicenderanno i nostri ospiti con tante riflessioni sull’attualità della Sardegna, sulla storia e con tanta musica d’autore”.

Gli ospiti della diretta streaming saranno Luana Farina, portavoce di Caminera Noa, che interverrà sul “Disastro di Stato e Giunta regionale e proposte di Caminera Noa per uscire dalla crisi”; Omar Onnis, con “Sa sarda rivolutzione e sa figura de Zuane Maria Angioy”; il duo AlmaCanta (Zaira Zingone e Graziano Solinas) con musica live e letture; Tea Salis con Marco Lais (musica live e letture); Sara Porcu con Roberto Desiato (che suoneranno e canteranno brani d’autore); ed infine gli Almamediterranea (musica e brani d’autore).

Venerdì, 24 aprile 2020

