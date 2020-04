Settimo San Pietro: 41enne colpito al volto con una chiave inglese. Indagano i carabinieri

Un operaio di 41 anni è rimasto ferito ieri sera a Settimo San Pietro

da un colpo di chiave inglese in testa infertogli da un giovane del posto dopo una discussione

nella quale sarebbe rimasta coinvolta anche la mamma del feritore.

L'operaio ha riportato ferite guaribili in trenta giorni.

A chiamare i carabinieri è stato lo stesso aggressore:

sono ora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Sinnai e Quartu.

In merito non si hanno altri particolari, indagini in corso.

Fonte: L'Unione Sarda