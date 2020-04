Una madre e un figlio chiusi in casa da oltre un mese, in trepidante attesa di ricevere quella notizia che può essere riassunta in una sola parola: “Negativo”. C.M., 60 anni, vive in un Comune dell’hinterland cagliaritano. Suo marito, dodici anni in più, si trova in quel Santissima Trinità trasformato, già da settimane, in un Covid Hospital. Lui ha il Coronavirus, lei e il figlio no: “Ieri è arrivato l’esito dei due tamponi, siamo entrambi negativi. Dopo che i medici hanno appurato la positività di mio marito al Covid-19, a me è venuta una leggera febbre. Ho avvisato l’Unità di crisi, loro mi hanno chiamato ogni giorno per sapere le mie condizioni di salute. A un certo punto ho insistito tantissimo perchè mi facessero il tampone, ed è arrivato il bellissimo esito: ho però deciso di continuare a osservare una mia personale quarantena, non si sa mai”. Una premura ulteriore, forse inutile vista la negatività del test: “Ma mai dire mai. Sono ovviamente felice che anche mio figlio sia risultato negativo, vuol dire che dentro casa il virus non ha viaggiato”, spiega la donna. La sua vita, da oltre un mese, è cambiata: “Mio marito aveva la febbre alta e solo dopo due settimane, il 24 marzo, è stato appurato che avesse il Coronavirus”.

“Lui, ora, si trova ricoverato al Santissima Trinità. Cinque giorni fa gli hanno fatto un nuovo tampone, era negativo. Due giorni fa, poi, un nuovo tampone, positivo. Il medico col quale ho parlato mi ha spiegato che può capitare, ma mi ha ancheddetto che, pian piano, sta guarendo. Quando guarirà e tornerà a casa gli preparerò subito il suo dolce preferito, la torta di mele”.

L'articolo “Mio marito lotta a Cagliari contro il Coronavirus, io e mio figlio non vediamo l’ora che torni a casa” proviene da Casteddu On line.