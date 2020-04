Cabras celebra il 25 aprile: momento di riflessione e corona d’alloro per i caduti Iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Anpi provinciale

Il 75°anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismosi svolgerà nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento della diffusione del contagio da covid-19, come consentito dal Ministero dell’Interno.

Il Comune di Cabras, in collaborazione con l’Associazione nazione partigiani italiani, ha organizzato per la giornata di domani, 25 aprile, un momento di riflessione. Alle 12 sarà deposta una corona d’alloro al monumento dei caduti di piazza Azuni, alla presenza del sindaco del comune di Cabras, Andrea Abis, e di Carla Cossu, presidente dell’Anpi delle provincia di Oristano. La corona d’alloro verrà trasportata e posizionata ai piedi del monumento da due agenti della Polizia municipale del comune di Cabras.

“L’auspicio”, si legge in una comunicazione rivolta ai soci Anpi dalla presidente, Carla Cossu, “è che l’Italia, così come seppe risollevarsi dalle macerie morali e materiali della dittatura e della guerra, saprà rinascere dopo la tragica esperienza della pandemia”.

Fonte: Link Oristano

