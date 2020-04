Coronavirus, a Cagliari in azione gli sciacalli della beneficenza: indagano i carabinieri

In azione gli sciacalli della beneficenza a Cagliari. E ora indagano i carabinieri. A darne notizia l’avvocato Gianfranco Piscitelli che parla di “soggetti che si fanno belli spacciandosi per “pubblici ufficiali” millantando “garanzie” “appoggi” “amicizie” e “complimenti” da parte delle Forze dell’ordine. Non fidatevi di chi chiede non per se: se volete fare donazioni fatele solo ed esclusivamente in forma ufficiale”. prosegue, “se vi chiedono insistentemente, vi contattano su whatsapp, se vi dicono di scrivere in privato, se vengono a prendersi spese o altro dubitate; segnalate ai Carabinieri ogni abuso non fidatevi di chi piange miseria per altri. Se volete aiutare non con i canali ufficiali fatelo personalmente e direttamente con chi conoscete”.Il consiglio: fare beneficenza a Caritas, la Croce Rossa ed altre Associazioni riconosciute e pronte ad aiutare chi ha bisogno.



