Giulia e Sofia si laureano dal divano di casa, grande festa a San Giovanni Suergiu

Si sono vestite in modo elegante per un appuntamento che si ricorderanno davvero per tutta la vita. Laurearsi a distanza ai tempi del Coronavirus: Giulia Targaglione e Sofia Pintus sono le prime due giovani di San Giovanni Suergiu ad aver raggiunto l’obbiettivo. Discussione della tesi in videoconferenza, lunghi minuti d’attesa prima di conoscere il voto finale e, poi, la grande festa nelle loro case: la prima ha conseguito la laurea magistrale in editoria e giornalismo collegata con l’Università di Verona con una tesi centrata su un piano di comunicazione enoturistica, la seconda la laurea triennale in lingue e culture per la mediazione linguistica in collegamento con l’Università di Cagliari con una tesi centrata sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione applicate alla lingua spagnola. E l’amministrazione comunale ha deciso di celebrarle pubblicamente con un post su Facebook.

“Oggi vogliamo lanciare un messaggio di speranza e di orgoglio per il nostro paese. Il sorriso di queste nostre giovani concittadine ci insegna che tutti i sogni e gli obiettivi che ci poniamo sono realizzabili anche quando gli ostacoli sembrano insormontabili. Giulia e Sofia hanno conseguito la laurea collegate in videoconferenza con i rispettivi atenei. Alle neo dottoresse le nostre più affettuose congratulazioni per una splendida carriera e a tutti gli studenti di ogni ordine e grado di San Giovanni Suergiu l’incoraggiamento a non arrendersi perché, come diceva qualcuno di molto famoso… ” è dalle difficoltà che nascono le grandi opportunità!”. Ad maiora!”.

