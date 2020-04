Emergenza coronavirus: sanzioni per cinque commercianti nell’oristanese

Le forze dell’ordine hanno controllato quasi 400 esercizi in tutta la provincia. Multati anche due automobilisti per spostamenti non giustificati

Sono otto le sanzioni elevate ieri dalle forze dell’ordine nell’ambito dei controlli sul contenimento del coronavirus in provincia di Oristano.

Questa volta sono anche alcuni commercianti a prendersi un cartellino giallo.

Cinque servizi commerciali, infatti, sono stati multati ieri per non aver rispettato le normative sul distanziamento e aver messo in vendita prodotti, nonostante i divieti all’esercizio dell’attività.

In totale, polizia, carabinieri, finanza e polizia locale hanno controllato 386 esercizi commerciali.

Le persone fermate e controllate ai posti di blocco sono state invece 887. A tre automobilisti sono state elevate sanzioni da 400 euro per non aver fornito valide giustificazioni ai loro spostamenti.

Giovedì, 23 aprile 2020

L'articolo Emergenza coronavirus: sanzioni per cinque commercianti nell’oristanese sembra essere il primo su LinkOristano.it.