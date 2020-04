Cagliari, il dono di “Sandremo” al SS Trinità: l’isola per i neonati dell’area Covid

Un’isola neonatale per l’area Covid – 19. Il dono è dell’associazione no profit Sandremo, nota per il festival musicale di beneficenza. Oggi la consegna al Reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale SS Trinità di Cagliari e alla primaria del reparto di Eleonora Coccollone.“Siamo molto contenti e onorati di aver potuto contribuire ma soprattutto siamo commossi per il lavoro che i sanitari e la protezione civile stanno portando avanti in quello che è l’unico ospedale covid di Cagliari”, dichiarano Sandrone, il “sindaco” di Sandremo, e il socio Alessio Alias, “il nostro grazie lo indirizziamo a loro con tutto il cuore, felici di aver dato il nostro contributo.Un ringraziamento speciale lo rivolgiamo all’Ingegner Barbara Podda dell’Ats, che ci ha assistito nell’iniziativa”.



