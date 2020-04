Alle famiglie in difficoltà di Palmas Arborea prodotti alimentari e per la casa

Donati dalla Caritas Diocesana, distribuiti dalla Parrocchia

A Palmas Arborea sono in arrivo altre scorte donate dalla Caritas Diocesana, con i contributi dell’8 per mille. Le scorte comprendono prodotti per l’igiene personale e della casa, ma anche altri prodotti alimentari.

I rifornimenti saranno distribuiti dalla Parrocchia del paese Sant’Antioco Martire e Beata Vergine Maria di Tiria, che le consegnerà alle famiglie in difficoltà. Il parroco don Fabio Brundu ricorda che chiunque si trovasse nella necessità di reperire questi beni può contattarlo per concordare la consegna.

Inoltre, è sempre possibile donare qualche prodotto (prodotti alimentari, prodotti per igiene della persona e della casa) lasciandolo nel box presente all’interno della Cooperativa Allevatrici Sarde in via Eleonora d’Arborea a Palmas.

Giovedì, 23 aprile 2020

