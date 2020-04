Cagliari, salvata dal trapianto chiede di vedere i figli: “Lacrime di gioia grazie al tablet”

Una mamma di 50 anni salvata grazie a un trapianto di fegato e due figli che piangono per la gioia di poterla vedere, sana e salva, nel letto d’ospedale. Succede a Cagliari, nel reparto di terapia semi intensiva, all’ospedale Brotzu. A raccontare l’episodio è Pino Argiolas, presidente della onlus Prometeo: “Arrivano indiscrezioni sull’ultima trapiantata: è una mamma di due figli ed oggi ha potuto parlare con loro grazie ad un tablet donato dagli operatori del reparto, visto che i parenti non possono entrare al Brotzu. Ci hanno raccontato di lacrime di gioia.Questo è il ritorno alla vita, questo è il grazie a chi ha donato, questo è quello che ripaga tutti coloro che senza guardare orari o pericoli di contagi lavorano con coraggio alla donazione ed al trapianto”.“Nascoste dietro queste poche righe di un volontario, c’è tanta professionalità e tanta umanità di operatori sanitari che lavorano nell’ombra. Il nostro grazie va a loro, in particolare le dottoresse Vincenza Congias e Elisabetta Pusceddu”.



