Cagliari, ecco ben 20mila mascherine regalate ai cittadini tramite duecento negozi di vicinato. La bella iniziativa del Comune annunciata dal sindaco Truzzu: “Un gesto di solidarietà per affrontare questa crisi. Attraverso i volontari della Protezione Civile comunale stiamo distribuendo 20 mila mascherine per i cittadini tramite 200 negozi di vicinato che ringrazio per la loro disponibilità. Le mascherine sono state donate dalla provincia cinese di Xiapu alla Fondazione Giulini che le ha messe a disposizione del Comune. Insieme all’assessore Guarracino abbiamo consegnato alcune confezioni agli esercenti della Marina”.

