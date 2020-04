Nell’Oristanese quasi 3 mila dipendenti sono in cassa integrazione I dati della Fiscat: “Ripartenza lunga, in pericolo piccole aziende e lavoratori stagionali”

“La stagione turistica certo non inizia con le migliori prospettive ed il commercio senza l’apporto di tutta la filiera legata al comparto ricettivo subirà un bel contraccolpo”, prosegue Cirilli. “Chi soffrirà maggiormente saranno le piccole aziende e i lavoratori stagionali, che senza una continuità lavorativa di almeno sei mesi non avranno accesso neanche alla Naspi”.

“Speriamo che, essendo ammortizzatori sociali in deroga, ci siano le coperture economiche e che i tempi per l’evasione delle pratiche non siano biblici”, commenta il segretario provinciale Giovanni Battista Cirilli. “Ogni lavoratore che usufruirà dell’ammortizzatore sociale per nove settimane non percepirà nessuna retribuzione. La ripartenza sarà lunga”.

Fonte: Link Oristano

